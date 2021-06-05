Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan Pendik Millet Bahçesi'nde düzenlenen "5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.
Açılışın ardından Vahdettin Köşkü'ne geçmek üzere alandan ayrılan Erdoğan, Çengelköy'de kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları görünce makam aracını yol boyunca birkaç kez durdurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bir süre vatandaşlarla ve esnafla sohbet etti. Erdoğan ayrıca çocuklara da oyuncak hediye etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.