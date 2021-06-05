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Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Hatice Şenses Kurukız,Berk Özkan   | 05.06.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan Pendik Millet Bahçesi'nde düzenlenen "5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.

Açılışın ardından Vahdettin Köşkü'ne geçmek üzere alandan ayrılan Erdoğan, Çengelköy'de kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları görünce makam aracını yol boyunca birkaç kez durdurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bir süre vatandaşlarla ve esnafla sohbet etti. Erdoğan ayrıca çocuklara da oyuncak hediye etti.

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