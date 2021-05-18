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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye güçlendikçe gençlerimize daha çok fırsat sunmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, bölgesel ve küresel liderlik yolunda ilerledikçe, gençlerimize daha çok fırsat sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Enes Kaplan   | 18.05.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye güçlendikçe gençlerimize daha çok fırsat sunmaya devam edeceğiz

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs 1919'un, Gazi Mustafa Kemal'in Türk milletinin bağımsızlık inancından aldığı güçle Milli Mücadeleyi başlattığı tarihi bir gün olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emperyalist, sömürgeci işgal kuvvetlerine karşı verdiğimiz mücadelede, milletimiz sarsılmaz bir kararlılıkla birlik ve beraberlik içinde yeniden ayağa kalkmak için öne atılmıştır. Türk milleti, İstiklal Mücadelesi boyunca hiçbir millete nasip olmayan azim ve cesaretle göğsünü düşmana siper ederek vatanını, bayrağını savunmuş ve destansı bir zafer elde etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerin de Milli Mücadeleden bugüne her dönemde gösterdikleri kahramanlık ve gayretle ülkenin ümidi olduklarını ortaya koyduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün biz de insanı merkezine koyan ilim ve irfan medeniyetimizden aldığımız güç ve gençlerimizin verdiği enerji ile şanlı zaferlerimizi taçlandırmak, ülkemizi 2023 ve gelecek hedeflerine eriştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İnanıyorum ki gençlerimiz vizyon, hedef ve değerlerimize sahip çıkarak devraldıkları bayrağı çok daha ileri noktalara taşıyacak, ulusal ve uluslararası alanlardaki başarılarıyla ülkemizi güçlü şekilde temsil etmeyi sürdüreceklerdir.

Bütün alanlarda kendi stratejisini milli ve yerli imkanlarıyla sahada ve masada uygulayan, hedeflerine emin adımlarla ilerleyen bir ülke olarak gençlerimizin bu süreçteki katkıları ve başarılarıyla gurur duyuyor, onlara her daim güveniyoruz. Gençlerimizin onlar için inşa ettiğimiz aydınlık Türkiye'de eğitimden istihdama, sanattan spora, bütün alanlarda sunduğumuz imkanları, verdiğimiz destekleri en iyi şekilde değerlendirmelerini bekliyoruz.

Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, bölgesel ve küresel liderlik yolunda ilerledikçe, gençlerimize daha çok fırsat sunmaya devam edeceğiz. Bütün gençlerimizin sadece kendi milletimiz için değil dünyanın dört bir yanındaki mazlumların ülkemize duyduğu güven ve beslediği umudun sorumluluğuyla gayret göstereceklerine inanıyorum. Bu düşüncelerle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını tekrar kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını saygıyla anıyorum."

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