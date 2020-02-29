Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu ana kadar 2 bin 100'ün üzerinde rejim unsuru öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmıyoruz. Şu ana kadar 2 bin 100'ün üzerinde rejim unsuru öldürülürken, 300'e yakın araç imha edilmiştir." dedi.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde İstanbul Milletvekilleriyle Buluşma Programı'na katılarak konuşma yaptı.
Erdoğan, konuşmasında, "Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera veya sınırlarını genişletme çabası değildir." ifadelerini kullanarak, "Ülkemizin Suriye'de yürüttüğü mücadelenin anlamını hala kavramayanların bulunduğunu üzüntüyle görüyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaklaşık 4 milyon insan rejimin kanlı saldırıları sebebiyle sınırlarımıza doğru harekete geçmiştir. 1,5 milyonu şu anda sınırımızdadır." şeklinde konuştu.
"Yeni bir göç dalgasını kaldırabilecek durumda değiliz"
Erdoğan, "İdlib ülkemizi köşeye sıkıştırmak ve diğer kazanımlarımızı elimizden almak için kurgulanan, kışkırtılan bir konu olarak önümüze geldi." ifadelerini kullandı.
"3,7 milyon Suriyeliyi ülkemizde barındırıyoruz" diyen Erdoğan, "Yeni bir göç dalgasını kaldırabilecek durumda değiliz." dedi.
"Güvenli bölgeyle sınırlarımızı teminat altına almak istiyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Suriye) Bizim ne petrol ne orada toprak derdimiz var, bir güvenli bölgeyle sınırlarımızı teminat altına almak istiyoruz." şeklinde konuştu.
"Biz oraya Suriye halkının davetlisi olarak gittik"
"Biz oraya Esed'in davetlisi olarak gitmedik." diyen Erdoğan, "Biz oraya Suriye halkının davetlisi olarak gittik. Suriye halkı "tamam bu iş bitti" demeden bizim oradan çıkma niyetimiz de yok." ifadelerini kullandı.
Putin'le görüşmesi
Erdoğan, "Sayın Putin'e de söyledim. 'Sizin orada ne işiniz var?' Eğer siz üs kuracaksanız, yine kurun ama orada bizim önümüzden çekilin." dedi.
"Karşımızdaki senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye'dir"
"Karşımızdaki senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye'dir. Suriye'de istediklerini alanlar, namluları hemen Türkiye'ye çevirecektir." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:
"Şu anda ekranları başında bizi izleyen milletime özellikle sesleniyorum: 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?' sorusu, aslında 'Türkiye terör örgütlerine ve kendine düşman bir rejime teslim olmalı.' önerisini bize tavsiye ediyorlar. Bunların yaptığı budur."
Erdoğan: "Bugün Suriye'yi fiilen 3'e bölenlerin Türkiye'nin bütünlüğüne saygı göstereceğini düşünmek gafletten öte bir durumdur." dedi.
"Suriye'de eğitilmiş ve donatılmış terörist sayısı 40 bin ile 60 bin arasında"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "PKK'nın, 1984'te gerçekleştirdiği ilk eyleminden itibaren kendi topraklarımızda 7500'e yakın güvenlik görevlimiz ile 6800'e yakın sivil vatandaşımızı kaybettiğimizi unutmayalım. Bugün sadece Suriye'de eğitilmiş ve donatılmış terörist sayısı 40 bin ile 60 bin arasında ifade ediliyor." dedi.
"Rejime de onları destekleyenlere de kararlığımızı göstereceğiz"
"Suriye'de verilen mücadelenin hepimizin geleceği ile ilgili olduğunu herkesin görmesi ve kabul etmesi gerekiyor." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rejime de onları destekleyenlere de kararlığımızı göstereceğiz." şeklinde konuştu.
"Şu ana kadar 2 bin 100'ün üzerinde rejim unsuru öldürüldü"
Erdoğan, "Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmıyoruz. Şu ana kadar 2 bin 100'ün üzerinde rejim unsuru öldürülürken, 300'e yakın araç imha edilmiştir." diyerek, şöyle konuştu:
"Dün akşam itibarıyla 7 kimyasal ürünlerin olduğu depo, onlar da yine patlatılmıştır. İşin bu noktaya gelmesini asla arzu etmezdik. Ama madem ki kendileri bizi buna zorladılar sonuçlarına da katlanacaklar"
Erdoğan, Suriye'de tüm sınır hattı boyunca 30 kilometre derinliğinde bir güvenli bölgeyi bilfiil oluşturmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.
"Dün gün boyu liderlerle görüşmelerimiz oldu, ana muhalefetin başı hariç"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün gün boyu liderlerle görüşmelerimiz oldu, ana muhalefetin başı hariç. O, arama lütfunda bulunmadı. Neymiş ben onu arayacakmışım. Ben seni ne arayım ya, dünya bizi arıyor, sen de bizi ararsın, biz de sana bütün detaylarıyla her şeyi veririz." ifadelerini kullandı.
"Ne Rusya ne ABD sözlerini tutabildi"
"Bize verilen söz neydi? YPG, PYD'yi bunları bu bölgelerden çıkacaklardı. Ne Rusya ne ABD bu sözleri tutabildi, çıkaramadılar." diyen Erdoğan, "Terör örgütlerine binlerce tır silah mühimmat, araç, gereç yardımını yapanlar, rejim çok ciddi manada silah, mühimmat, araç gereç füze her şeyi yine bu ülkelerden alırken kimse Türkiye'ye ne bu konuda herhangi bir destek veriyor, ne de bu mültecilerle ilgili bize destek veriyor." ifadelerini kullandı.
"Kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne dedik aylar önce? 'Eğer bu böyle giderse biz kapıları açmak zorunda kalacağız.' Rahatsız oldular. İnanmadılar bizim bu söylediğimize. Biz de dün ne yaptık? Kapıları açtık. Şimdi bu sabah itibarıyla yaklaşık 18 bin oldu kapıları zorlayıp geçenler. Ama bugün herhalde 25 bin-30 bini bulabilir. Bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız." şeklinde konuştu.
"Türkiye ekonomik sıkıntılarını çözme yolunda kararlı adımlarla ilerliyor"
Konuşmasında, Türkiye'nin 2018'de de tarihinin en sinsi saldırılarından birine maruz kaldığı ekonomik sıkıntılarını çözme yolunda kararlı adımlarla ilerlediğini belirten Erdoğan, "Her gelen veri, toparlanma dönemini geride bırakıp yeniden yükselişe geçtiğimizi tekrar tekrar teyit ediyor." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Türkiye'nin batacağı, biteceği söylenen 2019'u neredeyse yüzde birlik büyümeyle kapatarak şom ağızlılara hak ettikleri dersi verdik." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.