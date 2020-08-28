Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile Doğu Akdeniz'i görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.
Istanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.Erdoğan-Stoltenberg görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler alındı.
Erdoğan, Stoltenberg ile görüşmesinde, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini her zaman ve her yerde korumayı sürdüreceklerini belirtti.
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