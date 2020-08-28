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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile Doğu Akdeniz'i görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Kaan Bozdoğan   | 28.08.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile Doğu Akdeniz'i görüştü

Istanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Erdoğan-Stoltenberg görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler alındı.

Erdoğan, Stoltenberg ile görüşmesinde, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini her zaman ve her yerde korumayı sürdüreceklerini belirtti.

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