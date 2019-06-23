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Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi Vahdettin Köşkü'nde takip edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy verme işleminin tamamlanmasının ardından eşi Emine Erdoğan ile gelişmeleri takip etmek üzere Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Kaan Bozdoğan   | 23.06.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi Vahdettin Köşkü'nde takip edecek

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimininde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulunda oy kullandıktan sonra Kısıklı'daki konutuna geçti.

Erdoğan, 17.00 itibarıyla oy verme işleminin sona ermesiyle Kısıklı'daki konutundan çıktı. Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçen Erdoğan'ın gelişmeleri buradan takip edeceği bildirildi.

Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'da eşlik ediyor.


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