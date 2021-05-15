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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şampiyon olan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş taraftarını canı gönülden tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş’ı ve tüm Beşiktaş taraftarını canı gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Mümin Altaş   | 15.05.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şampiyon olan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş taraftarını canı gönülden tebrik ediyorum

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş ve taraftarlarını kutladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş taraftarını canı gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, şampiyon Beşiktaş'ı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Süper Lig 2020-2021 sezonunda gösterdiği başarılı performansın ardından yarışı şampiyon olarak göğüsleyen Beşiktaş Jimnastik Kulübünü kutluyorum. Üç güzide kulübümüzün Süper Lig'in son haftasına kadar sürdürdüğü zirve mücadelesinde kazanan Türk futbolu oldu. Bu çetin mücadele sonucunda ipi göğüsleyen Beşiktaş'ın bu başarısında emeği geçen başta futbolcular ve teknik ekip olmak üzere yönetimi ve siyah-beyazlı camiayı tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş'a başarılar diliyorum."

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