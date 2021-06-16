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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli maç için Bakü’de bulunan Türk taraftarları selamladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda bugün oynanacak Türkiye-Galler maçını izlemek için Bakü’de bulanan Türk taraftarlarla bir araya geldi.

Mümin Altaş   | 16.06.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli maç için Bakü’de bulunan Türk taraftarları selamladı Fotoğraf: Mustafa Kamacı / AA

Bakü

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konakladığı otelin önünde toplanan Türk vatandaşları, "Türkiye" tezahüratları yaptı, büyük Türk bayrağı açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce konakladığı otelin balkonunda vatandaşları selamladı.

Programı için otelden ayrılırken taraftarların yanına giden Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli maç için Bakü’de bulunan Türk taraftarları selamladı