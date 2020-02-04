Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Başbakan Yardımcısı Al Sani'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Al Sani'yi kabul etti.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 2,5 saat süren kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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