Euro
6.61
Dolar
5.98
BIST 100
121,339.70
Altın
1,566.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Başbakan Yardımcısı Al Sani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Al Sani'yi kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 04.02.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Başbakan Yardımcısı Al Sani'yi kabul etti Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 2,5 saat süren kabul, basına kapalı gerçekleşti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İdlib saldırısının bölgesel-küresel jeopolitik bağlamda yol açacağı olası sonuçlar
Fransa Suriye’den Senegal’e karşımızda
GÖRÜŞ - AB kendi geleceği için Türkiye ile ilişkilerini düzeltmeli
Trump'ın 'barış' vizyonu: Kimliksiz, topraksız ve bağımlı Filistin
Türkiye-Almanya ilişkilerini anlamak: Meydan okumalarla dolu işbirliği

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Başbakan Yardımcısı Al Sani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Başbakan Yardımcısı Al Sani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Vanlıoğlu'nun cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'a destek olan hayırseverlere teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem Moskova'dan hem Berlin'den kaçan Hafter ateşkesi ihlal ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem Moskova'dan hem Berlin'den kaçan Hafter ateşkesi ihlal ediyor
'Gambiya ile Türkiye ikili ilişkilerinin en önemli göstergelerinden biri halklar arasındaki temasın gelişiyor olması'

'Gambiya ile Türkiye ikili ilişkilerinin en önemli göstergelerinden biri halklar arasındaki temasın gelişiyor olması'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter'in ateşkes diye, barış diye bir derdi yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter'in ateşkes diye, barış diye bir derdi yok