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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Moldova Cumhurbaşkanı Dodon telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile telefonda görüştü.

Çiğdem Münibe Alyanak   | 06.04.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Moldova Cumhurbaşkanı Dodon telefonda görüştü

İstanbul

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile saat 14.00'te bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

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