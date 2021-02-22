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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan İzmir'de Ayda bebeğin yakınlarıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, İzmir'deki depremde enkazın altından 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebeğin yakınları ile bir araya geldi.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 22.02.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan İzmir'de Ayda bebeğin yakınlarıyla görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi öncesinde, İzmir depreminin sembol isimlerinden olan Ayda bebek ve yakınları ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazın altından 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebek ve yakınları ile görüştü

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, kucağına aldığı Ayda bebeğin 91 saat sonra Bayraklı'da yıkılan Rıza bey Apartmanı enkazından kurtarıldığını hatırlattı.

Emine Erdoğan, Ayda bebeği, "Seni televizyondan tanıyorum" diyerek sevdi ve ellerini öptü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ayda bebek ve ağabeyi Atakan ile de yakından ilgilendi.

Erdoğan çifti, Ayda bebek ve ağabeyine oyuncak hediye etti.

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