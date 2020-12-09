Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamdolsun bugün yıldız ve hilal Karabağ semalarında gururla dalgalanıyor
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Can Azerbaycan'a olan desteğimiz bundan sonra da devam edecektir." dedi.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’a ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanında açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "44 gün süren çetin mücadeleler neticesinde hamdolsun bugün yıldız ve hilal Karabağ semalarında gururla dalgalanıyor." diyerek, "Can Azerbaycan'a olan desteğimiz bundan sonra da devam edecektir." ifadesini kullandı.
Erdoğan, "İşgal edilen topraklarının yeniden imarı sürecinde Azerbaycan'ın, gerek altyapı gerek üstyapıya yönelik çalışmalarda, yanında olacağız." şeklinde konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kılıçdaroğlu eğer aday olacaksa, gerçekten böyle bir şey düşünüyorsa, partisi için de ülkemiz için de isabetli olur." dedi.
AB Liderler Zirvesi
AB Liderler Zirvesi ile ilgili Erdoğan, "Türkiye'ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz." ifadesini kullandı.
Erdoğan, "Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in açıklamaları ile ilgili de "Aslında sürekli masadan kaçanlar bunlar. Hiçbir zaman bunlar masada durmadılar." diyerek, "Eğer Yunanistan bir komşu olarak dürüst davranırsa bizler de masada olmaya devam ederiz." şeklinde konuştu.
Türkiye-ABD ilişkileri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkileri ile ilgili, "Sayın Biden görevi üstlensin, üstlendikten sonra herhalde oturup bazı şeyleri konuşacağız." dedi.
Erdoğan, "(ABD) Bizim silah alımlarıyla alakalı konularda attıkları adımları veya ifadeleri doğrusu şık bulmuyoruz." ifadesini kullandı.
"Demirtaş gibi teröristin varsa, sözde hakkını koruyacak değiliz"
Erdoğan, "Yargının işine müdahale etmek benim haddime değil ama Selahattin Demirtaş gibi teröristin, varsa, sözde hakkını koruyacak değiliz." şeklinde konuştu.
Demirtaş'ın serbest bırakılacağı iddiası ile ilgili Erdoğan, "İnanıyorum ki yargımız Demirtaş gibi teröriste böyle bir imkan hazırlamaz. Kaldı ki Kobani'nin, Diyarbakır'ın, Yasin Börü'nün faili odur." dedi.
FETÖ'yle mücadele
FETÖ ile mücadele konusunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda İngiltere'ye kaçmış olan zat, İngiltere'de bulunan zat acaba bunun bedelini nasıl ödeyecek. Niye kaçak? Gel o zaman ülkende dur biz bunun mücadelesini veriyoruz, vermeye de aynı şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"Doğu Akdeniz'deki haklarımızı korumaya devam edeceğiz"
Erdoğan, "Bundan sonra da dimdik yolumuza devam ediyoruz. Doğu Akdeniz'deki haklarımız neyse bu haklarımızı korumaya devam edeceğiz." dedi.
Başakşehir-PSG maçı
Başakşehir-PSG maçında yaşanan olaylarla ilgili de Erdoğan, "Fransa artık ırkçı söylemlerin yoğunlaştığı bir yer haline geldi. Temenni ederiz ki akşam bu maç suhuletle biter." ifadesini kullandı.
Asgari ücret görüşmeleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret görüşmeleri ile ilgili de "Temennimiz odur ki isabetli, hayırlı bir karar çıkar ve yola devam ederiz." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarının ardından özel uçak "TRK" ile saat 13.50'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş uğurladı.
Erdoğan ile beraberinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Bakü'ye gitti.
Erdoğan, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının kurtarılması için Ermenistan'a karşı yürüttüğü harekatın başarıyla tamamlanması dolayısıyla Bakü'de 10 Aralık'ta yapılacak Zafer Geçidi Töreni'ne katılacak.
Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde, açılan yeni dönemde Azerbaycan'ın haklı davasının uluslararası platformlarda takibi için atılabilecek ortak adımlar ele alınacak, iki kardeş ülke arasındaki mevcut işbirliğinin daha da güçlendirilmesi noktasında meydana çıkan yeni imkanlar da değerlendirilecek.
Güncel uluslararası ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak ziyarette, ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da öngörülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.