Euro
7.66
Dolar
7.10
BIST 100
98,667.45
Altın
1,702.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Danıştay ve İdari Yargı'nın bundan sonra da fedakarca çalışmaya devam edeceğine inanıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Mayıs "Danıştay'ın Kuruluş Yıl Dönümü ve İdari Yargı Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Enes Kaplan   | 09.05.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Danıştay ve İdari Yargı'nın bundan sonra da fedakarca çalışmaya devam edeceğine inanıyorum

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "152 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesiyle ülkemizde hukuk ilkelerinin muhafazası ve demokrasimizin güçlenmesi sürecinde önemli sorumluluk üstlenen Danıştay ve İdari Yargı'nın değerli mensuplarının bundan sonra da hukuk devleti ilkelerinden ödün vermeden fedakarca çalışmaya devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Mayıs "Danıştay'ın Kuruluş Yıl Dönümü ve İdari Yargı Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye'nin demokratik hukuk devleti vasfının korunmasında ve yargı sisteminin işleyişinde etkin bir kurum olan Danıştay'ın 152'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, "Şurayı Devlet" adıyla 1868 yılında kurulan Danıştay'ın, yürütme organına yardımcı bir inceleme, danışma ve karar organı; yönetimin yargı yoluyla denetlenmesinde etkin ve önemli bir kuruluş olduğuna işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Devletin, toplumun ve beşeri münasebetlerin taşıyıcı sütunu olan adaletin ülkemizde korunması ve güçlendirilmesi, adli hizmetlerinin hakka, hukuka, kanunlara uygun şekilde yürütülebilmesi hususunda çalışmalarımızı titizlikle sürdürmekteyiz. 152 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesiyle ülkemizde hukuk ilkelerinin muhafazası ve demokrasimizin güçlenmesi sürecinde önemli sorumluluk üstlenen Danıştay ve İdari Yargı'nın değerli mensuplarının bundan sonra da hukuk devleti ilkelerinden ödün vermeden fedakarca çalışmaya devam edeceğine inanıyorum. Danıştay'ın kuruluş yıldönümü ve İdari Yargı Günü vesilesiyle başta Sayın Başkan ve üyeler olmak üzere idari yargı mensuplarını en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den Kazakistan'a tıbbi yardım
Fransa'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 310'a yükseldi
Almanya'da Kovid-19 tedirleri protesto edildi
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 89 bin 480'e ulaştı
DSÖ spor etkinliği düzenlerken dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Danıştay ve İdari Yargı'nın bundan sonra da fedakarca çalışmaya devam edeceğine inanıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Danıştay ve İdari Yargı'nın bundan sonra da fedakarca çalışmaya devam edeceğine inanıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '9 Mayıs Avrupa Günü' mesajı

Cumhurbaşkanlığınca başlatılan '7 Tepeden 7 Kıtaya' konserleri ramazanda ve bayramda devam edecek

Cumhurbaşkanlığınca başlatılan '7 Tepeden 7 Kıtaya' konserleri ramazanda ve bayramda devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3. yıl paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3. yıl paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Güneş'in ailesine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Güneş'in ailesine taziye mesajı