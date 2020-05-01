Euro
7.74
Dolar
7.03
BIST 100
101,218.90
Altın
1,687.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kızları kaçırılan Ağrılı aileyle telekonferans ile görüştü
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne video konferansla bağlanarak hastalarla görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören hastalarla video konferans yöntemiyle görüştü.

Berk Özkan,Hatice Şenses Kurukız   | 01.05.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne video konferansla bağlanarak hastalarla görüştü

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören hastalarla video konferans yöntemiyle görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören hastalarla telekonferans yöntemiyle görüştü. ( Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Erdoğan'ın İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne bağlanarak, hastalar ile video konferansla görüştüğü belirtildi.

Görüşmeyi Tarabya'daki Huber Köşkü'nden gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 64 bine yaklaştı
Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 17 bini aştı
Hindistan'da 'tecrit' uygulaması 2 hafta daha uzatıldı
Azerbaycan'da karantina rejimi 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Asad Kaiser'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne video konferansla bağlanarak hastalarla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne video konferansla bağlanarak hastalarla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT'nin kuruluşunun 56. yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vefa'nın yardım götürdüğü 4 aileyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kut'ül Amare Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kut'ül Amare Zaferi mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'a mektup gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'a mektup gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç'ten Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç'ten Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı ile telefonda görüştü