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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 15.09.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün Ermeni ve Bolşevik işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü kutlayarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e ve Azerbaycan halkına tebriklerini iletti.

102 yıl önce Anadolu'dan kardeş Azerbaycan'ın yardımına koşan Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun Azerbaycan Milli Ordusu ile omuz omuza vererek tarihi bir zafere imza attığını belirten Erdoğan, bu şanlı mücadelenin bütün şehitlerini ve kahramanlarını rahmet ve hürmetle andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Azerbaycan'ın, Bakü'nün kurtuluşunda görüldüğü gibi, mevcudiyetlerine ve hayati menfaatlerine yönelik tehditler ve saldırılar karşısında ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve dayanışmanın tüm dünyaya hem bir örnek hem de bir mesaj olduğunu vurguladı.

Dün olduğu gibi bugün de "İki devlet, tek millet" şiarıyla bütün alanlarda Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini derinleştirme ve iş birliğini güçlendirme kararlılığını yineleyen Erdoğan, Türkiye'nin her zaman güçlü bir destekle Azerbaycan'ın yanında olacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünde Türkiye'nin Azerbaycan ile aynı coşku ve gururu yaşadığına işaret ederek kardeş Azerbaycan halkına selamlarını iletti.

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