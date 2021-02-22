Cumhurbaşkanı Erdoğan: 81 ilde bugüne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "81 il, 922 ilçenin tamamında bugüne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Son 8 yıldır İzmir'de riskli yapı olarak tespit edilen 20 bine yakın binadan 18 bine yakınının yıkımını gerçekleştirdik." dedi.
İzmir
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayraklı'da Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni'nde konuştu.
Konuşmasına, kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, inşaatı geçen aylarda başlayan ve kısa sürede teslim etmeyi hedefledikleri deprem konutlarının İzmir'e ve hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.
Erdoğan, 30 Ekim'de yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, "Hep söylediğimiz gibi afetleri engelleyemeyiz ama yıkıcı etkilerini azaltabilir, afet sonrası oluşan yaraları sarabiliriz." ifadelerini kullandı.
Bu anlayışla 5 bin deprem konutunu hızla hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, depremin hemen ardından başlattıkları çalışmalarla, bir kısmı yerinde, bir kısmı rezerv alanlarda olmak üzere 7 ayrı alanda hemen inşaatlara başladıklarını kaydetti.
Erdoğan, bugün ilk etapta deprem nedeniyle yıkılan alanlarda yapılacak 1444 konut ve 208 dükkan ile rezerv alanında yapılacak 397 konutun temelini atacaklarını aktararak, şöyle konuştu:
"Yerinde gerçekleşen deprem dönüşümü 75 bin metrekarelik bir alanda yürütülüyor. Bu bölümdeki sadece konutların yatırım değeri 800 milyon liradır. İzmir'de depremin hemen ardından riskli yapı kira yardımı, tahliye, tespit ve yıkım işleri için 15 milyon lira kaynak aktarıldı. Depremden 10 ay sonra, yani 2021 yılının Ağustos ayı itibarıyla da konutların teslimine başlıyoruz. Etaplar halinde toplam 5 bin konutu hak sahiplerine teslim edeceğiz. Bayraklı'daki rezerv alanda inşa edeceğimiz konutları İzmir'in ihtiyaç duyduğu stok dönüşüm konutu olarak da kullanacağız. Bu rezerv alanı 3 milyon 750 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor."
"Farklı bir projeyi hayata geçiriyoruz"
Ayrıca depremden etkilenen Karaburun ilçesinin köylerinde köy evleri inşa edeceklerini dile getiren Erdoğan, şu anda törenin gerçekleştiği alandaki Rıza Bey Apartmanı'nın yerinde ise farklı bir projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti.
Enkazının altından 38 vatandaşın cansız bedeninin çıkartıldığı depremin üzerinden 91 saat geçtikten sonra sağ olarak ulaşılan Ayda bebeğin sevinci ile 84 milyonun hep birlikte kucaklaştığını hatırlatan Erdoğan, bu alanı, hem depremde kaybedilen vatandaşların hatıralarını yaşatacak hem de deprem bilincinin hafızalarda canlı kalmasını sağlayacak bir yer olarak düzenleyeceklerini bildirdi.
Rıza Bey Apartmanı sakinlerinden burada ev sahibi olmak isteyenlere de aynı bölgede konutlarını yapıp teslim edeceklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:
"Depremin ardından sadece yaraları sarmakla kalmayıp İzmir'de zaten sürmekte olan kentsel dönüşüm çalışmalarımızı da hızlandırdık. Son 8 yıldır İzmir'de riskli yapı olarak tespit edilen 20 bine yakın binadan 18 bine yakınının yıkımını gerçekleştirdik. Şehirdeki kentsel dönüşüm sürecini vatandaşlarımızın rızası alınarak mümkün olduğu kadar yerinde ve hızlı bir şekilde yürütmeyi hedefliyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar İzmirli vatandaşlarımız için 254 milyon lirası riskli yapı kira yardımı olmak üzere, toplamda 406 milyon liralık bir kaynağı kullandık. Yine afetlere hazırlık amacıyla TOKİ eliyle İzmir'de 27 bin 170 adet konut ve sosyal donatı inşa ettik."
"İki adet Millet Bahçesi yaptık"
Dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmak amacıyla başlattıkları 50 bin ve 100 bin konut kampanyaları kapsamında İzmir'de 6 bin 470 konut ve 109 dükkanın inşa edildiğini aktaran Erdoğan, 81 ile 81 milyon metrekare Millet Bahçesi hedefinin parçası olarak İzmir'e de 148 bin metrekare yüzölçümüne sahip iki Millet Bahçesi yaptıklarını dile getirdi.
Erdoğan, Çiğli'de ve Bergama'da TOKİ eliyle hayata geçirilecek Millet Bahçelerinin aynı zamanda muhtemel afet anında toplanma alanı olarak da kullanılacağını kaydetti.
Son 18 yılda 80 milyar lirayla en çok yatırım yaptıkları illerden birinin İzmir olduğunu belirten Erdoğan, bu yatırımla eğitimde 10 bin 630 yeni derslik yaptıklarını ve 3'ü devlet olmak üzere 4 yeni üniversite kazandırdıklarını söyledi.
İzmir'in dört bir yanına çeşitli branşlarda 69 spor tesisi inşa ettiklerini ifade eden Erdoğan, canlı bağlantıyla açılışının yapılacağı 20 bin seyirci kapasiteli Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nun da bunlar arasında yer aldığını dile getirdi.
Erdoğan, İzmirli ihtiyaç sahibi vatandaşlara 7 milyar lirayı aşan yardım yaptıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Sağlıkta 36'sı hastaneden oluşan 120 sağlık tesisi inşa ettik. Yatak kapasitesi 2 bin 60 olan Bayraklı Şehir Hastanemizle birlikte 8 hastanemizin yapımları şu anda devam ediyor. Ulaştırmada 545 kilometre yeni bölünmüş yol yaparak, İzmir'in bölünmüş yol uzunluğunu toplam 948 kilometreye çıkardık. İstanbul-İzmir Otoyolu, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, Manisa yolundaki Sabuncubeli Tüneli ve bağlantı yolları, Konak Tüneli ve İzmir Çevreyolu bunlar arasındadır. Demiryollarında Aliağa-Selçuk arasında hizmet veren İzban'ı şehrimize kazandırdık. İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın yapımı devam ediyor. Halkapınar Otogar Metro Hattı'nın yakında ihalesine çıkıyoruz. Gerçekten şehrimize yakışan bir eser olacağını düşündüğüm İzmir Körfez Geçişi Projemizin etütleri bitti. İmar planı çalışmaları ise sürüyor. Adnan Menderes Havalimanı'nın baştan aşağı yenilenmesi olayını zaten biliyorsunuz. Yeniledik ve şu anda hizmette."
"İzmir'deki 26 ilçeye doğal gaz getirdik"
Tarımda İzmir'e 29 baraj ve 8 gölet inşa ettiklerini anımsatan Erdoğan, 12 barajı daha inşa ettiklerini anlattı.
İzmirli çiftçilere son 18 yılda 5,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdiklerine dikkati çeken Erdoğan, sanayide şehre 3 yeni organize sanayi bölgesi, 3 yeni teknopark, 93 araştırma geliştirme merkezi ve 29 tasarım merkezini kurduklarına değindi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki 26 ilçeye doğal gaz getirdiklerine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:
"İnşallah deprem yaralarını sararak, kentsel dönüşüm çalışmalarını hızla tamamlayarak, şehrimizin geleceğine daha güvenle bakmasını da sağlayacağız. Önümüzdeki dönemde İzmir'i tarihine ve potansiyeline uygun çok daha büyük projelerle tanıştırmak için sabırsızlanıyoruz. Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu afet gerçeğinden hareketle 2012'de büyük bir kentsel dönüşüm seferberliği başlattık. Yaptığımız değerlendirmeler ışığında 81 ilimizin ve 922 ilçemizin tamamındaki riskli binaları kentsel dönüşüm kapsamına aldık. Bugüne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümünü de tamamladık. Şu anda sahada yatırım değeri 81 milyar lirayı bulan 272 bin dönüşüm konutumuzun inşası devam ediyor. Acil dönüşmesi gereken 1,5 milyon konutu her yıl 300 bin yeni inşaatla 5 yıl içinde bitirmekte kararlıyız. Türkiye genelinde bugüne kadar TOKİ tarafından 1 milyon depreme dayanıklı sosyal konutun üretimini de gerçekleştirdik. Böylece 5 milyon kardeşimizin sıcak yuvalarına, 10 binlerce kardeşimizin de yeni iş yerlerine kavuşmasını temin ettik. Yine şu anda ekranda görüyorsunuz Yılmaz Erbek Apartmanı bu hale gelecek. Bir eskiyi düşünün bir de şimdiki, bittiği anda bu hali alacak. İnşallah 1 milyonunca konutun anahtarını da hak sahibi kardeşimize bizzat takdim edeceğiz."
"Yapılarını kentsel dönüşüm kapsamında yenileyen vatandaşlarımızın kullanacağı kredi miktarını artırdık"
Türkiye'nin her yerinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıran ve vatandaşlara mali kolaylık getiren düzenlemeleri de hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Son olarak konutlarını riskli yapı statüsüne dönüştüren vatandaşlarımız için mevcut yapılarının 1,5 katına kadar yapacakları inşaat taahhüt işlerinde KDV oranını yüzde 18'den yüzde 1'e indirdik. Ayrıca yapılarını kentsel dönüşüm kapsamında yenileyen vatandaşlarımızın kullanacağı kredi miktarlarını artırdık. Mesela binasını dönüştürecek hak sahibi vatandaşlarımızın bankalardan kullanacağı kredi miktarını 125 bin liradan 200 bin liraya, bina güçlendirme kredisini de 50 bin liradan 80 bin liraya kadar çıkardık. Konut alımları için kullanılabilecek toplam kredi tutarını da 625 bin liradan 1 milyon liraya yükselttik. Tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla biz bir yandan vatandaşlarımız diğer yandan el ele vererek, inşallah bu süreci hızla tamamlayacağız. Elbette biz bunları yaparken afetlerin beklemeye geçmediğini, her an yeni afet tehditleriyle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz."
İmkanı olan vatandaşlara afet riski altındaki binalarını hızla güçlendirmeleri veya gerekiyorsa yenilemeleri çağrısında bulunan Erdoğan şöyle devam etti:
"Üzmeyeyim, kırmayayım ama şahsen ben güçlendirmekten değil, yenilemeden yanayım ve tüm vatandaşlarıma 'Güçlendirmeyi değil, gelin yenilemeyi tercih edelim' derim. Hem proje bazında hem de yenilemeyle çok daha farklı çok daha güçlü bir imkana sahip olacağımıza inanıyorum. Bugüne kadar edindiğim tecrübeler de bana bunu gösteriyor. Hiçbir hesap afette karşılaşabileceğimiz yıkımlardan ve acılardan daha değerli daha üstün olamaz. İnşallah çok geç olmadan her bir vatandaşımın kurumlarımızla iş birliği içinde bu dönüşümü hızla tamamlayacağına inanıyorum. Kaldı ki bunları eğer vatandaşlarımız TOKİ ile iş birliği halinde bu adımları atarsa, bu defa da biz TOKİ olarak bu işe girer ve kentsel dönüşüm noktasında atacağımız adımlarla biz buraya da 50 bin-100 bin adet hedefimizle varız. Sayın başkan da burada, Karabağ'ı biz ne zaman acaba farklı bir hale getireceğiz, Karabağ'ı nasıl modern bir şehir haline getireceğiz, doğrusu bunun özlemi ve hasreti içerisindeyim. Bu güzel İzmirimize o bölge bu haliyle hiç yakışmıyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, temelini attıkları deprem konutlarının İzmir'e ve hak sahiplerine hayırlı olması temennisinde bulunarak, "İnşallah bu yıl bitmeden tüm deprem konutlarını İzmirli kardeşlerimize teslim etme kararlılığımızı bir kez daha ifade ederek, hepinize sevgilerimi saygılarımı sunuyorum." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle Gürsel Aksel Stadı'nın açılışına katıldı
Erdoğan, Bayraklı'daki Deprem Konutları Temel Atma ve Gürsel Aksel Stadı Açılış Töreni sırasında, Taraftar Meydanı'nda kurulan platforma video konferans yöntemiyle katıldı.
Bağlantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte Fevzi Zemzem'lerin forma giydiği Göztepe'nin güzel bir stada sahip olduğunu belirterek "Dün akşam da tabii ki bize bir sürpriz yapmışlar. Bu da çok farklı bir zamana rastladı." dedi.
Erdoğan, İzmir'in şanına yakışan ve uluslararası müsabakaların da yapılabileceği 20 bin kişilik bir stadın 400 milyon liraya mal olduğunu söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, dünyanın en iyi statlarına aday gösterilen Gürsel Aksel Stadı'nın Türkiye'nin spor altyapısının geldiği noktanın en güzel sembollerinden biri olduğunu belirtti.
Stadın yapımına katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Bakan Kasapoğlu İzmir'de inşa edilen Yüksek Performans Merkezi'nin açılışını Erdoğan'ın bir sonraki ziyaretinde gerçekleştirmek istediklerini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Alpay Bey, orada top oynanır." demesi üzerine AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Türkiye her alanda olduğu sporda da tesisleşmede de çağ atlamıştır. Size böyle kuru kuru teşekkür değil de ya kulüpler bazında ya da milli takımlar bazında size dünya kupası şampiyonluğu, Avrupa kupası şampiyonluğu getirirsek teşekkür etmiş oluruz." dedi.
Mehmet Sepil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı stada davet etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığını bıraktığını söylediği Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil de söz alarak "İstanbul'la uğraşmak kolay değil. Sayın Cumhurbaşkanım çok teşekkür ediyoruz size. 95 yıllık rüyamızdı bu. Çok övünebileceğimiz bir stadımız var. Burada sizi bir maça bekliyoruz pandemi sonrasında." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun üzerine, "Bu beladan kurtulalım da inşallah, şöyle bir jübile mi olur, ondan sonra orada sembolik bir maç mı yapabiliriz. Böyle bir ayarlama olabilir ama vekaleten Alpay o işi götürür zaten." dedi.
TFF Başkanı Özdemir'den milli maç müjdesi
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de cuma günü Adana Stadı'nın açıldığını hatırlatarak "Bugün de Gürsel Aksel Stadı'nı açıyoruz. İnşallah pandemi süreci bitince, seyircili maçlar oynandığında bu stadyuma da bir milli maç ile buraya da iltifat edebiliriz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana ve İzmir'deki iki stadın da çok güzel olduğunu belirterek "Bundan sonra bütün iş neticeler." dedi.
Erdoğan'ın "Bir gelecek temennisi ile dağıttık mı, makasları geri vermeyin, bugünün anısına makaslar sizlerde hatıra olarak kalmalıdır. Ya Allah, Ya Bismillah." demesinin ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi.
Törene katılan milli sporcular Ferhat Arıcan ve Emre Sakçı ile sohbet eden Bakan Kasapoğlu, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'den stat hakkında bilgi aldı.
Açılışa Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, diğer İzmir kulüplerinin başkanları, Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman ve futbolcular da katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.