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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da 4.Ticaret Müşavirleri Konferansı'na katılıyor
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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te 500 milyar dolar ihracat hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2019 yılında 182 milyar dolar, 2023'te ise 500 milyar dolarlık bir ihracat rakamı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

30.04.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te 500 milyar dolar ihracat hedefliyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 4. Ticaret Müşavirleri Konferansı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Bu ayın başından şu ana kadar yaklaşık 160 teröristi etkisiz hale getirdik." dedi.

"Tarihimizin en yüksek ilk çeyrek ihracatına imza attık"

"Seçim atmosferine rağmen bu dönemde tarihimizin en yüksek ilk çeyrek ihracatına imza attık." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2019 yılında 182 milyar dolar, 2023'te ise 500 milyar dolarlık bir ihracat rakamı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2019 yılında 50 milyon turist rakamına ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.

"Ülkemizi dış ticaret fazlası veren, bir başka ifadeyle cari fazla veren bir ekonomiye dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bunu yaparız" diyen Erdoğan, "2017 yılında yüzde 5,6 olan cari açığımızın milli gelire oranını 2021'e geldiğimizde yüzde 2,6'ya kadar düşürmeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu.

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