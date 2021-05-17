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Çubuk'ta hayvancılıkla uğraşan bir kişi KKKA hastalığı şüphesiyle yaşamını yitirdi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde hayvancılıkla uğraşan bir kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hüseyin Yiğiner   | 17.05.2021
Çubuk'ta hayvancılıkla uğraşan bir kişi KKKA hastalığı şüphesiyle yaşamını yitirdi

Ankara

Çubuk ilçesine bağlı kırsal mahallelerden Yıldırım Elören'de yaşayan 3 çocuk babası 70 yaşındaki R.A, bir süre önce rahatsızlandı.

Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan R.A, buradaki müdahalenin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören R.A, kurtarılamadı.

R.A'nın cenazesi dün Yıldırım Elören Mahallesi'ndeki aile kabristanına defnedildi.

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