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Çökme riski bulunan Açelya Apartmanı'nın bulunduğu bölge 24 saat lazer tarayıcılarla izleniyor

Alınan raporlar anlık olarak bölgede oluşturulan merkeze iletiliyor, bu bilgilerle de çalışmalar yönlendiriliyor.

Kemal Karadağ   | 14.04.2021
Çökme riski bulunan Açelya Apartmanı'nın bulunduğu bölge 24 saat lazer tarayıcılarla izleniyor Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

Ankara

Başkentte çökme riski bulunduğu gerekçesiyle kontrollü yıkımına başlanan 8 katlı Açelya Apartmanı'nın bulunduğu bölgedeki kayma riski ve hareketlilik lazer tarayıcılarla 24 saat takip ediliyor.

Çankaya ilçesine bağlı İleri Mahallesi'nde arkasındaki inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde oluşan boşluktan kaynaklı çökme riski bulunan apartmanın kontrollü şekilde yıkılmasına yönelik 10 Nisan'da başlatılan çalışmalar sürüyor.

"Makaslama" yöntemiyle 8 katlı binanın 6 katındaki yıkımın ardından çalışmalar, Açelya Apartmanı'nın yakınındaki binalarda bulunan eşyanın tahliyesi için bir süre durduruldu. Çevredeki apartmanlardan eşyasını taşıyan vatandaşlara belediye ekipleri vinç, kamyonet ve personel desteği sağlıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, Açelya Apartmanı'nın yakınındaki binaların temelinde kayma olup olmadığını, herhangi bir hareket yaşanıp yaşanmadığını 24 saat süresince lazer tarayıcılarla takip ediyor. Alınan raporlar anlık olarak bölgede oluşturulan merkeze iletiliyor, bu bilgilerle de çalışmalar yönlendiriliyor. Ayrıca ekipler, mobil laboratuvarda incelemelerine devam ediyor.

Boşaltılan 21 binadan 5'ine giriş izni verildi

Öte yandan olayın yaşandığı 9 Nisan'da tedbir amaçlı 21 binayı boşaltan ekipler, bu bölgenin elektrik, su, doğal gaz hatlarını da kapattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, Kumluca Sokak'ta boşaltılan ve lazer tarayıcılarla yapılan kontrol sonucunda risk görülmeyen 5 binaya pazar günü itibarıyla giriş izni verdi. Şu anda oturulmayan 16 binadan 9'u, eşya tahliye işlemlerinin ardından kontrollü şekilde yıkılacak, diğer binalarda incelemeler devam ediyor.

Kira ve taşınma yardımı başladı

Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bugün itibarıyla başvuran 161 kişiye kira ve taşınma yardımı ödenmesine başlandı. Kira yardımları kentsel dönüşüm projesi tamamlanıp anahtar teslimine kadar devam edecek.





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