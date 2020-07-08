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Türkiye

Cilvegözü Sınır Kapısı mazlumlar için 'nefes' oluyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı, savaş mağduru Suriyeliler için yapılan insani yardımların ulaştırılmasında can damarı olmaya devam ediyor.

Cem Genco   | 08.07.2020
Cilvegözü Sınır Kapısı mazlumlar için 'nefes' oluyor

Hatay

Türkiye'deki birçok sivil toplum kuruluşu, 2011 yılından bu yana iç savaşın yaşandığı Suriye'deki mazlum halka yardım ulaştırıyor. 

Başta gıda olmak üzere yaşamsal malzemelere ulaşmakta güçlük çeken Suriyeliler için Cilvezgözü Sınır Kapısı büyük önem taşıyor.

Bu seninin 6 aylık döneminde 9 bin 449 tır, Cilvegözü'nü kullanarak Suriye'nin İdlib ve kırsalındaki mazlumlara yardım götürdü.

Bölgede zor şartlarda hayatlarını sürdüren Suriyeli aileler, gelen yardımlarla hayata tutunmaya çalışıyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç savaşın başından bu yana ülke genelinde savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi sivillere yönelik insani yardım çalışması yürüttüklerini söyledi.

İdlib'de yaşayan Suriyeli sivillere insani yardımların yoğun olarak Cilvegözü üzerinden gönderildiğini vurgulayan Tosun, sınır kapısının binlerce savaş mağduru için nefes olduğunu vurguladı.

''Gönderilen insani yardımlar bölge için çok büyük önem taşıyor'' 

Yardım çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini anlatan Tosun, hayatın normale dönmesi çabaları kapsamında gönderilen insani yardımların bölge için çok büyük önem taşıdığını dile getirdi.

İyilik Derneği Reyhanlı Temsilcisi Adnan Ateş de Türkiye'nin farklı illerinden gelen tırların İdlib bölgesine yardım taşıdığını hatırlattı.

Yardım tırlarında yaşamsal ürünlerin yer aldığını belirten Ateş, ''Gıda, kıyafet, hijyen paketleri yüklü 33 tırı Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan İdlib halkına gönderdik. Bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırmayı sürdüreceğiz.'' dedi.

Beşir Derneği Suriye Yardımları Koordinatörlüğü Sosyal Yardımlar Uzmanı Salih Kayabekir ise İdlib bölgesine son 6 ayda 15 tır ve 2 kamyon insani yardım yaptıklarını kaydetti.

Suriyeli mazlumların yanında olmaya devam edeceklerini anlatan Kayabekir, yardımların önemli bölümünün Cilvegözü'nden gönderildiğini, İdlibli aileler için kapının hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.

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