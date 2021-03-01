Euro
8.84
Dolar
7.31
BIST 100
1,495.62
Altın
1,758.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu 2TBM'nin kazıya başlaması töreni
logo
Türkiye

Çiğ köfte "acılı" olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanını darbetti

Afyonkarahisar'da bir çiğ köftecide, sipariş ettiği çiğ köftenin "acılı" olduğunu ileri süren ve çalışanı darp eden müşteri, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Canan Tükelay   | 01.03.2021
Çiğ köfte "acılı" olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanını darbetti

Afyonkarahisar

Alınan bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen G.Ş, İstiklal Mahallesi'ndeki çiğ köfteci dükkanına gelerek acısız çiğ köfte siparişi verdi.

Hazırlanan çiğ köftenin tadına bakan G.Ş, köftenin acılı olduğu gerekçesiyle tartıştığı iş yeri çalışanı Y.K'yi darbetti.

Y.K. aldığı darp raporu ile polise giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşananlar iş yerindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, dürümü yedikten sonra çalışan ile tartışmaya başlan G.Ş, daha sonra çalışana yumruklar savurarak hakaret ediyor.

Y.K'nin sakinleştirmeye çalıştırdığı G.Ş, bir süre sonra iş yerinden ayrılıyor.

Polis ekiplerince yakalanan G.Ş, emniyetteki ifadesinde konuyu doğruladı. G.Ş, olayla ilgili tutuksuz yargılanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 39 bin 604 kişi hakkında işlem yapıldı
Yurt dışından gelenlerin 'PCR testi ibrazı zorunluluğu' uygulaması devam edecek
İstanbul'da, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı
Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Çiğ köfte "acılı" olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanını darbetti

Çiğ köfte "acılı" olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanını darbetti

Adana'da polisler Türk Kızılaya kan ve kök hücre bağışladı