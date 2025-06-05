Emniyet ve jandarmadan bayram öncesi trafiğe havadan denetim
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesi Ankara'yı çevre illere bağlayan ana yollardaki trafiği havadan denetledi.
Ankara
Ekipler, bayram öncesi meydana gelebilecek kazaların önüne geçebilmek ve vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.
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Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına ait polis helikopteri ile Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter ve cayrokopter tarafından kara yolları üzerindeki trafik akışı havadan takip edildi.
🚁 Jandarma ekipleri, Kurban Bayramı öncesi Ankara’yı çevre illere bağlayan yollarda havadan trafik denetimi yaptı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 5, 2025
📆 Denetimlerin bayram tatili boyunca süreceği belirtildi https://t.co/12CZBentKu pic.twitter.com/FjTyaBT8iA
Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşların kara yollarında oluşturduğu yoğunluk, helikopterlerdeki AA ekipleri tarafından görüntülendi.
Polis ve Jandarma ekipleri tarafından kontrol noktası oluşturulan bölgelerde uçuş yapan ekipler, helikopterler ve cayrokopterde bulunan kamera yardımıyla trafik kurallarına uymayan sürücüleri tespit etti.
🚁 Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi Ankara’yı çevre illere bağlayan yollarda havadan trafik denetimi yaptı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 5, 2025
📆 Denetimlerin bayram tatili boyunca süreceği belirtildi https://t.co/12CZBeo1A2 pic.twitter.com/yfdIFyywm2
Kontrol noktalarındaki ekiplerce, kuralları ihlal ettiği belirlenen sürücülere, gerekli işlemler uygulandı.
Denetimlerin bayram tatili boyunca devam edeceği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.