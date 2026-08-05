Küresel siyasetten güvenliğe, ekonomiden teknolojiye ve toplumsal dönüşümlere uzanan geniş bir yelpazede yaşanan gelişmeleri, sahadan beslenen, bilgi temelli ve analitik perspektifle sunan "AA Brifing"in ağustos sayısı raflardaki yerini aldı.

Anadolu Ajansının aylık dergisi "AA Brifing"in ağustos sayısı raflardaki yerini aldı Küresel siyasetten güvenliğe, ekonomiden teknolojiye ve toplumsal dönüşümlere uzanan geniş bir yelpazede yaşanan gelişmeleri, sahadan beslenen, bilgi temelli ve analitik perspektifle sunan "AA Brifing"in ağustos sayısı raflardaki yerini aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Somali Enformasyon Bakanı Abdulfattah Kasim Mohamud ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Erhan Afyoncu başta olmak üzere alanında öne çıkan uzmanlar ve güçlü kalemler, "AA Brifing"in ağustos sayısında gündemi değerlendirdi.

Duran, "AA Brifing" ağustos sayısı için kaleme aldığı "NATO Ankara Zirvesi ve Türkiye'nin stratejik iletişimi" başlıklı yazısında, "Zirve, Türkiye'nin güvenlik sağlayıcı merkez ülke, arabuluculuk, bölgesel liderlik ve stratejik müttefiklik başlıklarında NATO içinde artan önemini güçlü bir biçimde ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

Bir zirveyi ev sahibi olarak düzenlemenin yalnızca organizasyon, lojistik ve protokol meselesi olarak ele alınmaması gerektiğine işaret eden Duran, "Ankara, müttefiklerini güvenli, düzenli, konforlu ve yüksek standartlara sahip bir ortamda ağırlarken aynı zamanda NATO'nun geleceğine dair yapıcı bir perspektif sunmuştur." görüşünü paylaştı.

"Zirve; güvenlik, ulaşım, yayıncılık, kriz iletişimi ve kamu diplomasisi alanlarında yüksek ölçekli bir kurumsal koordinasyon ortaya koymuştur"

Duran, Türkiye'nin, İttifak'ın caydırıcılığını güçlendiren, diplomasi kanallarını açık tutan, stratejik denge kuran ve müşterek güvenliğe somut kapasite sağlayan vazgeçilmez bir müttefik olmayı sürdüreceğini Zirve'de tüm aktörlere tekrar gösterdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin güvenlik, savunma ve arabuluculuk alanlarında ulaştığı merkezi konum da bu durumu doğrulamaktadır. Binlerce diplomatın, basın mensubunun, uzman ve temsilcinin ağırlandığı Zirve, güvenlik, ulaşım, yayıncılık, kriz iletişimi ve kamu diplomasisi alanlarında yüksek ölçekli bir kurumsal koordinasyon ortaya koymuştur."

Duran, İletişim Başkanlığının Zirve'nin yürütülmesinde etkin rol üstlendiğini belirterek, basın merkezinin geniş kapasitesinin, Türkiye'nin uluslararası gündemi çerçeveleyen merkez ülke olduğunun göstergesi olduğunu vurguladı.

Yeni güvenlik ortamında "merkezilik" kavramının coğrafyanın ötesinde, karar üretme, aktörleri bir araya getirme ve ortak stratejik dil kurabilme kapasitesiyle tanımlandığını ifade eden Duran, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ankara Zirvesi, Türkiye'nin güvenlik sağlayıcı merkez ülke, arabuluculuk, bölgesel liderlik ve stratejik müttefiklik başlıklarında NATO içinde artan önemini güçlü bir biçimde ortaya koymuştur. Bu rollerin her biri, Türkiye'nin askeri kapasitesi, diplomatik erişimi, savunma sanayisi, bölgesel tecrübesi ve kurumsal koordinasyon gücüyle desteklenmektedir."

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, BMGK'nin 1964'te aldığı 186 sayılı kararıyla Rum tarafına fiilen "Kıbrıs hükümeti" muamelesi yapılmasıyla başlayan Kıbrıs sorununa ilişkin kapsamlı analizini paylaşırken Somali Enformasyon Bakanı Mohamud da Türkiye'nin, Somali'nin yeniden inşasında ülkenin kapasitesini birçok farklı sektörde geliştirmeye yönelik kapsayıcı ortaklığına ilişkin görüşlerini ortaya koydu.

MSÜ Rektörü Afyoncu, kaleme aldığı "Türk askeri eğitiminde yeni dönem" başlıklı yazısında üniversitenin eğitim sisteminin yeni savaş şartlarına göre değiştirilmesine ilişkin analizini paylaştı.

"AA Brifing" ağustos sayısı kapsamlı dosyalarla öne çıkıyor

Küresel gündemin en kritik başlıklarını sahadan beslenen, veri temelli ve analitik bakış açısıyla ele alan yeni sayı, İsrail’in bölgedeki yıkıcı faaliyetleri ve “Terörsüz Türkiye” gündemi etrafında hazırlanan kapsamlı dosyalarıyla öne çıkıyor.

Dış politika, güvenlik, ekonomi, teknoloji ve toplumsal dönüşümlere ilişkin gelişmeleri uzman analizleri, özel araştırmalar, özgün yorumlar ve güçlü infografiklerle bir araya getiren AA Brifing, karmaşık küresel gelişmeleri anlaşılır, bütüncül ve çok boyutlu perspektifle okuyucuya sunuyor.

Her sayısıyla karar alıcılar, akademisyenler, araştırmacılar, medya profesyonelleri ve dünyadaki dönüşümü yakından takip etmek isteyen okurlar için güvenilir referans kaynağı olmayı hedefleyen dergi, gündemi yalnızca aktarmıyor, arka planını, etkilerini ve olası senaryolarını da analiz ediyor.

Ağustos sayısının kapak dosyasında İsrail’in bölgedeki yıkıcı faaliyetleri, ittifak stratejisi, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ülkesine bırakacağı siyasi miras ile Gazze’de süren soykırım ve işgalin gündelik yaşama etkileri farklı boyutlarıyla inceleniyor.

Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) Kıdemli Araştırmacısı François Burgat, The Palestine Chronicle Genel Yayın Yönetmeni Ramzy Baroud, Katar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler, Güvenlik ve Savunma Bölümü Öğretim Üyesi Ali Bakeer ve Gazze’de görev yapan AA Foto Muhabiri Ali Jadallah başta olmak üzere alanında öne çıkan uzmanlar ve güçlü kalemler, İsrail’in bölgesel düzene etkilerini farklı perspektiflerden değerlendiriyor.

Ağustos sayısının özel bölümünde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO Ankara Zirvesi bağlamında Türkiye’nin stratejik iletişim vizyonunu değerlendirirken KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletlerin yeni Kıbrıs planının arka planını ve olası etkilerini ele alıyor. Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, Türk askeri eğitiminde yeni dönemin dinamiklerini kaleme alırken Somali Enformasyon Bakanı Abdulfattah Kasim Mohamud ise Türkiye-Somali ilişkilerinin ulaştığı noktayı ve Türkiye’nin ülkedeki kalkınma faaliyetlerini değerlendiriyor.

Bu sayının dikkat çeken dosyalarından biri olan “Terörsüz Türkiye” başlığında ise Ankara Enstitüsü Araştırma Direktörü Adnan Boynukara başta olmak üzere çok sayıda uzman, sürecin güvenlik, siyaset ve bölgesel dengeler üzerindeki etkilerini kapsamlı analizlerle ele alıyor.

Dergide ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeler, İran’a yönelik ABD saldırıları, Ermenistan’da seçim sürecine ilişkin toplumsal dinamikler, yapay zeka alanındaki yeni eğilimler, küresel nüfus düşüşü ve Türkiye’de istilacı kuş türleri gibi güncel konulara ilişkin kapsamlı analizler de yer alıyor.

AA Brifing, güncel gelişmeleri yalnızca takip etmek değil nedenlerini ve sonuçlarını derinlemesine anlamak isteyen okurlar için ağustos sayısıyla zengin ve çok katmanlı içerik sunuyor.

Dergiye Türkiye genelindeki seçkin kitabevleri ve satış noktalarının yanı sıra "aakitap.com.tr" üzerinden de ulaşılabiliyor.