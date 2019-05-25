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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Önkibar'a 'geçmiş olsun' telefonu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, saldırıya uğrayan gazeteci Sabahattin Önkibar'ı arayarak "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Buket Güven   | 25.05.2019
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Önkibar'a 'geçmiş olsun' telefonu

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya uğrayan gazeteci Sabahattin Önkibar'ı telefon ile aradı.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, yumruklu saldırıya uğrayan Önkibar'ı arayarak saldırı ve sağlık durumu hakkında bilgi aldığı ve geçmiş olsun dileğinde bulunduğu belirtildi.

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