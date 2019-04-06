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Cezaevi firarisi namazda polislerin önünde saf tutunca yakalandı

Amasya'da cezaevi firarisi, cuma namazı kılarken arkasında saf tutan polislerin kendisini fark etmesi üzerine yakalandı.

Enes Sansar   | 06.04.2019
Cezaevi firarisi namazda polislerin önünde saf tutunca yakalandı

Amasya

Amasya'da cezaevi firarisi, cuma namazı kılarken arkasında saf tutan polislerin kendisini fark etmesi üzerine yakalandı.

Alınan bilgiye göre, "borcunu ödeme şartını ihlal" suçundan tutuklanarak konulduğu Gümüşhacıköy Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden Atilla K, dün cuma namazı için Hacı Tevfik Efendi Camisi'ne gitti.

Burada Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Harun Şahin ile sivil polisler, önlerinde saf tutan kişinin Atilla K. olduğunu belirledi.

Atilla K, namazın ardından polislerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atilla K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak yeniden cezaevine konuldu.

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