Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "(Dicle Barajı'nın kapaklarından birinin yağış nedeniyle kopması) Valiliğimiz bir kriz masası oluşturdu. Taşkın riskine karşı her türlü tedbiri alıyorlar." dedi.

ANTALYA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dicle Barajı'nın kapaklarından birinin yağış nedeniyle kopmasına ilişkin, "Valiliğimiz bir kriz masası oluşturdu. Taşkın riskine karşı her türlü tedbiri alıyorlar. Bakanlığımız bu konuyu bire bir, yakinen takip ediyor." dedi.

Kurum, Antalya Büyükşehir Belediyesindeki toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde bakanlıklarını ilgilendiren projeleri görüşmek, şehirleri ziyaret etmek için kente geldiklerini söyledi.

Antalya'nın bu sene 11 milyonu aşkın turisti ağırladığını vurgulayan Kurum, bu anlamda kentin ülke ekonomisine gayrisafi yurt içi hasılaya çok büyük katma değeri olduğunu anlattı.

Kentin turizmin yanında sanayi ve istihdam sağlayan, tarımla ülkeyi kalkındıran önemli bir şehir olduğunu belirten Kurum, katkı sunanlara teşekkür etti.

Antalya'nın problemlerinin Ankara nezdinde bire bir takibini yaptıklarını aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"En son Antalya Çalkaya problemini bize ilettiler. Biz de bu probleme ilişkin düzenlemeyi meclisimiz, komisyonumuz görüştü. Görüşmenin ardından Çalkaya'daki 50 bin vatandaşımızı ilgilendiren mülkiyet problemini aştık. Vatandaşımızın tapularının kendilerine verilmesi suretiyle mülkiyet problemini çözmüş olduk. Akabinde vatandaşımızın istediği dönüşüm projesi neyse, vatandaşın talep ettiği proje neyse bunun yapımı için bakanlık olarak her türlü teknik ve maddi desteği vereceğimizi bildirmek isterdim."

Bir gazetecinin, Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı'nda aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi için açılan kapaklardan birinin kopması sonucu su taşkını meydana geldiğini hatırlatması ve son durum hakkındaki sorusu üzerine Bakan Kurum, "Konu Tarım ve Orman Bakanlığımızla alakalı. Valiliğimiz bir kriz masası oluşturdu. Taşkın riskine karşı her türlü tedbiri alıyorlar. Bakanlığımız bu konuyu birebir, yakinen takip ediyor." ifadesini kullandı.

Antalya'ya üçüncü millet bahçesi yapılacak

Kentteki mülkiyet sorularını, kentsel dönüşüm, millet bahçelerini, çevreye, altyapıya, suya, kanalizasyona ilişkin birçok projeyi sahada inceleyeceklerini aktaran Kurum, imar sorunlarının çözümüne yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

"Antalya Büyükşehir Belediyemiz iki millet bahçesini Antalya'ya kazandırdı. 'Bu yetmez' dedik. Üçüncü millet bahçesini kazandıracağız." diyen Kurum, şunları kaydetti:

"Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan 100. Yıl Spor Alanı'ndaki mülkiyeti Emlak Konut'a ait alandaki, (Emlak Konut bu alanı bir milyar bedelle ihale etmişti) ihaleden vazgeçerek, Antalyalılarımıza kazandırmak üzere buranın millet bahçesi yapılması hususunda mülkiyeti, tahsisini Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza yapacağız. Antalya'mıza üçüncü bir millet bahçesini lokasyon olarak çok önemli bir alanda millet bahçesi yapımını Büyükşehir belediyemiz gerçekleştirecek. İçinde millet kıraathanelerinin, yürüyüş yollarının, spor alanlarının olduğu sosyal kültürel alanı inşallah Antalya'mıza kazandırmış olacağız."

Avni Tolunay Mahallesi'nde de mülkiyet problemi olduğuna değinen Kurum, Milli Emlak ve kadastro arasındaki anlaşmazlığı çözmek suretiyle burada 5 bin hak sahibinin 2B'den yararlanabilmesinin önünü açacaklarını bildirdi.

Buradaki tescilsiz alanların tescillerinin kadastro müdürlüğünce yapılarak, 2B üzerinden Milli Emlak Genel Müdürlüğünce satışını gerçekleştireceklerini vurgulayan Kurum, "Burada da 5 bin vatandaşımızın mülkiyet problemini halletmiş olacağız. Kaş Patara ve Serik özel çevre koruma bölgeleri alanında yer alan 2B arazilerinde mülkiyet problemini aşmak suretiyle 2B'lerin şerhli olarak satışını gerçekleştireceğiz. Burada da 2 bin vatandaşımızın mülkiyet problemini çözmüş olacağız." diye konuştu.

Üniversiteye yurt yapılacak

Antalya'nın bir taraftan da Akdeniz Üniversitesi ile büyük atılım içerisinde olduğunu anlatan Kurum, 70 binin üzerinde öğrenci kapasitesiyle ülkeye katkı sağladığını belirtti.

Öğrencilerin büyükşehir belediyesinden yurt talebi olduğuna dikkati çeken Kurum, şöyle konuştu:

"Akdeniz Üniversitesinin karşısında yer alan 24 bin metrekare TOKİ mülkiyetindeki arazinin büyükşehir belediyemize tahsisini yapacağız. Buraya bin 200 öğrenci kapasiteli yurdun yapımını büyükşehir belediyemiz yapacak. Burada okuyan öğrencilerimizin kullanması için modern, içerisinde kültür merkezlerinin, konferans salonlarının olduğu bir yurt projesinin gerçekleştireceğiz. Finike'de yat limanı projemiz var. Yaklaşık 80 bin metrekare alanda hem yat limanı hem balıkçı barınağının bulunduğu alanda da metruk yapıların yıkılarak, buranın tamamen sosyal kültürel bir alan olması ve Finike, Antalya halkının kullanımına yönelik belediyemizin projesi var. Bu projeyi inşallah onaylayacağız, maddi ve teknik desteği bakanlık olarak vereceğiz."

Elmalı'daki eski devlet hastanesinin bulunduğu 13 bin metrekare alanın millet bahçesi yapılmak üzere belediyeye tahsisini yapacaklarını aktaran Kurum, Gazipaşa ilçesindeki Koru, Kızılin ve Kahyalar mevkisinde turistik yatırımların önünü açacak, burada istihdamı artıracak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının bakanlıklarınca onaylanarak, buradaki turistik tesislerin yapımı ve imar probleminin çözümüne ilişkin süreci hızlandıracaklarını söyledi.

50 milyon avroluk altyapı yatırımı

ASAT'ın Dünya Bankası ve İller Bankası ile geliştirdiği 50 milyon avroluk altyapı yatırımları için proje onay süreçlerinin tamamlandığını vurgulayan Kurum, "Kredinin onayını Dünya Bankası'ndan aldık. İnşallah ocak ayı içerisinde 50 milyon avroluk altyapı yatırımı yapmak üzere ihalesini gerçekleştirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Kepez ilçesindeki Fatih Mahallesi'nde Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Milli Emlak Genel Müdürlük arasında 300 gecekondunun bulunduğu alanda mülkiyet problemi olduğunu dile getiren Kurum, iki genel müdürlüğün protokol yaparak, 300 gecekonduda yaşayan vatandaşın mülkiyet problemini çözmek için bu arazilerin satışlarını yapacaklarını sözlerine ekledi.

Muhabir: Ayşe Yıldız