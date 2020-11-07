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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulunuyor İzmir'de 30 Ekim Cuma günü yaşanan depremle ilgili güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler.
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Türkiye

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İzmir'de 61 bin 735 binada hasar tespit çalışması tamamlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "(İzmir'de) Bugün itibarıyla 61 bin 735 binada, 348 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışması tamamlanmıştır." dedi.

Mehmet Tosun   | 07.11.2020
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İzmir'de 61 bin 735 binada hasar tespit çalışması tamamlandı

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Afet Koordinasyon Merkezinde yaptığı açıklamada, "(İzmir'de) Bugün itibarıyla 61 bin 735 binada, 348 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışması tamamlanmıştır." dedi.

"857 okulda hasar tespiti yapıldı. 5 okul ağır, 18'i orta hasarlı. Bu okullardaki öğrenciler mahalledeki en yakın okula transfer edilecek." diyen Kurum, "Tespiti yapılan ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık bina sayısı 309'a, 4 bin 425 bağımsız bölüme ulaştı." ifadesini kullandı.

Kurum, "5 bin civarında orta hasarlı bina var. Ev sahiplerine 5 bin lira, kiracılarımıza 2 bin 500 lira taşınma ve kira yardımını bugün başlatıyoruz." dedi.

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