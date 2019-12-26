Euro
6.59
Dolar
5.94
BIST 100
113,453.80
Altın
1,507.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Kanal İstanbul Projesi ÇED Raporu" basın toplantısı
logo
Türkiye

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'un su kaybı yaşayacağı iddiası tamamıyla gerçek dışıdır

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kanal İstanbul'a ilişkin,"İstanbul'un su kaybı yaşayacağı iddiası kesinlikle bilimsel değildir, tamamıyla gerçek dışıdır." dedi.

Ferdi Türkten   | 26.12.2019
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'un su kaybı yaşayacağı iddiası tamamıyla gerçek dışıdır

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kanal İstanbul'a ilişkin, "ÇED sürecini çevre hassasiyetimizi en üst düzeyde tutarak yürüttük." dedi.

Bakan Kurum, "Kanal İstanbul'a ilişkin ÇED süreci, Türkiye'nin en geniş katılımlı, en şeffaf süreçlerinden biri olmuştur."  diye konuştu.

Kurum konuşmasına şöyle devam etti:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesinin temsilcisi ÇED Raporu'nun altına imza atmıştır. Belediye Başkanımız çıkıp itiraz ediyor. Daha elemanının ne yaptığının farkında değil. Buraya gelip, ÇED Raporu'na imza atıyorsunuz, hiçbir şerh bildirmiyorsunuz, ondan sonra da çıkıyorsunuz 'Ben bu rapora itiraz ediyorum.' diyorsunuz."

"İstanbulumuz için en doğru hat belirlenmiştir"

Bakan Kurum, "Kanal İstanbul Projesi için 5 ayrı güzergah birbiriyle kıyaslanmış, İstanbulumuz için en doğru hat belirlenmiştir." dedi.

Kurum, "İstanbul'un su kaybı yaşayacağı iddiası kesinlikle bilimsel değildir, tamamıyla gerçek dışıdır." ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul Projesinin ÇED Raporu'na ilişkin Bakan Kurum,"Yer altı ve yer üstü kaynaklarını koruyacak tüm özel önlemler raporda kurgulanmıştır." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kanal İstanbul'un depremi tetikleyeceği iddiasının da bilimsellikten uzak olduğunu söyledi.

"25-35 milyar liralık lüzumsuz maliyet yükleneceği iddiası asılsızdır"

Bakan Kurum, "25-35 milyar liralık lüzumsuz maliyet yükleneceği iddiası asılsızdır, gerçek dışıdır ve kasıtlıdır." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Kanalla yapılması gereken İBB'ye ait altyapı tesislerinin yeniden yapım maliyetleri 10 milyar lirayı bulmamaktadır. Bu konudaki maliyet çalışmaları İBB'nin ilgili kuruluşlarıyla yapılmıştır." dedi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BAE-Suudi ekseninin Doğu Akdeniz siyaseti gerilim üretiyor
Protesto gösterilerinin ardından İran'da siyaset ısınıyor
Fransa’da öğrenci ve velilere yönelik başörtüsü yasağını nasıl okumalı?
GÖRÜŞ - Avrupa’nın tarihi 'kesin çözümlerle' dolu
Hindutva-RSS-BJP-Modi: İdeolojik prizmayla yeniden tasarlanan Hindistan’ı anlamak

Benzer haberler

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'un su kaybı yaşayacağı iddiası tamamıyla gerçek dışıdır

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'un su kaybı yaşayacağı iddiası tamamıyla gerçek dışıdır

CHP'den 'Kanal İstanbul' açıklaması

Kanal İstanbul'un ÇED raporunda 200 akademisyen imzası

Anayasa Mahkemesi Kanal İstanbul Projesi ile ilgili davayı reddetti

Anayasa Mahkemesi Kanal İstanbul Projesi ile ilgili davayı reddetti

Kanal İstanbul'un ÇED raporu için son söz 15 gün sonra söylenecek

Kanal İstanbul'un ÇED raporu için son söz 15 gün sonra söylenecek
Kanal İstanbul projesinin ÇED raporu kabul edildi

Kanal İstanbul projesinin ÇED raporu kabul edildi