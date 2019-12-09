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Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevinde intihar girişiminde bulundu

Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, Van'da cezaevinde intihar girişiminde bulundu.

Cemal Aşan   | 09.12.2019
Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevinde intihar girişiminde bulundu

Van

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Özgür Arduç, tutuklandıktan sonra getirildiği Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda intihara kalkıştı.

Lavaboda kırdığı fayanslarla bileklerini kesmeye çalışan Arduç'u gören ceza infaz kurumu görevlileri, müdahale ederek Arduç'u hastaneye kaldırdı.

Hastanede gerekli müdahaleleri yapılan Arduç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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