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Çavuşoğlu Müslüm Gürses'i vefatının 8'inci yıl dönümünde andı: Seni özlüyoruz. Mekanın cennet olsun Müslüm Baba

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3 Mart 2013'te hayatını kaybeden Müslüm Gürses'i, bir uçak yolculuğu sırasında kaydedilen, sanatçıyla ilgili bir hatırasını anlattığı videoyla andı.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 03.03.2021
Çavuşoğlu Müslüm Gürses'i vefatının 8'inci yıl dönümünde andı: Seni özlüyoruz. Mekanın cennet olsun Müslüm Baba

Ankara

Müslüm Gürses'in vefatının 8'inci yıl dönümüne ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter ve Instagram'dan "Seni özlüyoruz. Mekanın cennet olsun Müslüm Baba." mesajını paylaştı.

Çavuşoğlu, bir uçak yolculuğu sırasında Gürses'in şarkılarından birini dinlerken, Gürses'le ilgili bir hatırasını anlattığı sırada kaydedilen videoyu da yayımladı.

Videoda, yıllar önce Alanya'da sebze meyve topladığı yorucu bir günün ardından Ankara'ya gitmek üzere otobüse bindiği sırada Gürses'in "Kara bulutları kaldır aradan oy aman" şarkısı çalarken uyuya kaldığını belirten Çavuşoğlu, yolculuk sırasında uyuyup uyandıkça aynı şarkıya denk geldiğini anlattı.

Çavuşoğlu, muavini çağırıp "Kaseti baştan sona bu şarkıyla mı doldurdunuz?" diye sorması üzerine, muavinin "Yok abi, sen bu şarkı gelince uyanıyorsun." dediğini aktardı.

Uçaktakileri gülümseten bu anısının ardından Çavuşoğlu, Gürses'e Allah'tan rahmet diledi.


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