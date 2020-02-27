Çanakkale'de feribot denizde oluşan kum adasına oturdu
Çanakkale'de, Çardak-Gelibolu seferini yapan özel şirkete ait feribot, kuvvetli akıntı nedeniyle iskele önünde oluşan kum adasına oturdu.
Çanakkale
Alınan bilgiye göre, Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki Çardak İskelesi'nden Gelibolu'ya hareket eden "Aydın Kaptan 2" adlı feribot, buradan ayrıldıktan kısa süre sonra, kuvvetli akıntı nedeniyle denizde oluşan kum adasına saplandı.
İskeleye yaklaşık 20 metre uzaktaki feribotta, ağırlıklı olarak kamyon ve tırların bulunduğu öğrenildi.
Feribotun kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.