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Türkiye

THY uçağı indikten sonra ön dikmesinin çıkması nedeniyle pist ortasında kaldı

Frankfurt-İstanbul seferini yapan THY yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra ön dikmesinin çıkması sebebiyle pistin ortasında kaldı.

Kaan Bozdoğan   | 27.02.2020
THY uçağı indikten sonra ön dikmesinin çıkması nedeniyle pist ortasında kaldı

İstanbul

Frankfurt-İstanbul seferini yapan THY yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra ön dikmesinin çıkması sebebiyle pistin ortasında kaldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter paylaşımında, TK1598 sefer sayılı Frankfurt-İstanbul seferini yapan THY yolcu uçağının saat 12.25'te İstanbul Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra ön dikmesinin çıkması nedeniyle pist ortasında kaldığını bildirdi.

Yerlikaya, ilk bilgilere göre mürettebattan 7 kişi ile 139 yolcuda yaralanan olmadığını ve can kaybı yaşanmadığını kaydetti.

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