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Çanakkale Boğazı'ndaki müsilaj yoğunluğu havadan görüntülendi

Marmara Denizi sahillerinde görülen ve rüzgarın etkisiyle kıyılara sürüklenen müsilaj (deniz salyası) yoğunluğu drone kamerasına yansıdı.

Burak Akay   | 13.06.2021
Çanakkale Boğazı'ndaki müsilaj yoğunluğu havadan görüntülendi Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

Çanakkale

Çanakkale'de etkili olan rüzgarla yön değiştiren müsilaj, il merkezi ve Lapseki ilçesi kıyılarında yoğunlaştı.

Lapseki'nin Şekerkaya ve Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkileri arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü çevresinde köpüksü yoğunluğuyla boğazın çeşitli noktalarında etkili olan müsilaj, Anadolu Ajansı (AA) ekibince yaklaşık 500 metre yükseklikten drone ile kaydedildi.

Bazı bölgelerde su yüzeyinde beton görünümü oluşturan müsilajın deniz taşıtlarının çevrelerini sardığı, Marmara Denizi'nin kuzeyi ile Ege'ye doğru yayıldığı gözlendi.

Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara'ya kıyısı bulunan illerde başlatılan temizlik seferberliği kapsamında ekipler, kentin farklı noktalarında müsilaj toplama çalışmasını sürdürüyor. Toplanan müsilaj, özel atık bidonlarıyla kamyonlara yüklenip İzmit'teki bertaraf tesislerine götürülüyor.

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