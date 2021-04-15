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Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 51 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 51 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.

Mehmet Yavaş   | 15.04.2021
Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 51 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu açıklarındaki lastik botta bir grup sığınmacı olduğunu tespit etti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 51 sığınmacı kurtarıldı.

Sığınmacılar, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


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