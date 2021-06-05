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Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Mehmet Yavaş   | 05.06.2021
Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ayvacık Bademli sahili açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 17 kişi kıyıya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edildi.

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