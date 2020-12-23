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Can Dündar 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

MİT tırları davasında yargılanan firari Can Dündar, "casusluk" ve "silahlı terör örgütüne yardım" suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Murat Kaya   | 23.12.2020
Can Dündar 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Istanbul

MİT tırları davasında yargılanan firari Can Dündar, "casusluk" ve "silahlı terör örgütüne yardım" suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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