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Türkiye

Çamlıca Kulesi'ne Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yansıtıldı

Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi üzerindeki sarmal ışık demeti, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının şeklini aldı.

Kaan Bozdoğan,İlyas Kaçar   | 08.11.2020
Çamlıca Kulesi'ne Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yansıtıldı

İstanbul

Avrupa'nın en yüksek televizyon ve radyo kulesi olan 369 metre uzunluğundaki Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nin dış cephesine Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yansıtıldı.

İstanbul'un simge binalarından Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi, akşam saatlerinde ay-yıldızlı kırmızı-beyaz ve mavi-kırmızı-yeşil renklere büründü. Kule üzerindeki sarmal led ışıklar, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının şeklini aldı.

Şehrin birçok farklı noktasından görülen kule üzerindeki görsel şölen, bazı vatandaşlarca cep telefonlarıyla kaydedildi.

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