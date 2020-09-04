Euro
8.82
Dolar
7.44
BIST 100
1,076.34
Altın
1,932.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bursa'da yasak olmasına rağmen kına gecesi düzenleyenlere ceza uygulandı

Bursa'da, İçişleri Bakanlığının "Kovid-19 Tedbirleri" konulu genelgesi kapsamında yasak olmasına rağmen kına gecesi yapılan otele polis ekiplerince baskın düzenlendi.

Uğur Ulu   | 04.09.2020
Bursa'da yasak olmasına rağmen kına gecesi düzenleyenlere ceza uygulandı

Bursa

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesindeki bir otelde yasak olmasına rağmen kına gecesi düzenlendiği ve burada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmadığı ihbarını aldı.

Bunun üzerine söz konusu adrese giden ekipler buradaki eğlenceyi sonlandırdı.

Polis, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 24 kişiye Hıfzısıhha Kanunu'nun 282'nci maddesince toplam 75 bin 600 lira ceza kesti.

Ekipler, işletmeci A.G. hakkında da Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi uyarınca adli işlem yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de son 3 ayın en yüksek günlük vaka sayısı açıklandı
Fransa'da son 24 saatte 7 bin 157 Kovid-19 vakası tespit edildi
İspanya'da son 24 saatte 8 bin 959 Kovid-19 vakası görüldü
Türkiye'de son 24 saatte 1642 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
İtalya'da Kovid-19 vakaları binin üstünde seyrediyor

Benzer haberler

Bursa'da yasak olmasına rağmen kına gecesi düzenleyenlere ceza uygulandı

Bursa'da yasak olmasına rağmen kına gecesi düzenleyenlere ceza uygulandı