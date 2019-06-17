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Bursa'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 52 gözaltı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen şafak operasyonunda 52 kişi yakalandı.

İsmail Özdemir   | 17.06.2019
Bursa'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 52 gözaltı

Bursa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerince, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık bin polis tarafından şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda kapılar koçbaşıyla kırılarak evlere girildi ve arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 52 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

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