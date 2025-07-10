Dolar
40.07
Euro
47.15
Altın
3,328.79
ETH/USDT
2,796.50
BTC/USDT
111,161.00
BIST 100
10,167.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Gümrük Muhafaza ekipleri üç ilde 1,2 ton uyuşturucu ele geçirdi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Edirne, Iğdır ve İstanbul'da temmuzun ilk 9 gününde gerçekleştirilen 9 ayrı operasyonda 1,2 ton uyuşturucuya el konuldu.

Mert Davut  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
Gümrük Muhafaza ekipleri üç ilde 1,2 ton uyuşturucu ele geçirdi

Ankara

Bakanlıktan, bu ay gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Gümrükler Muhafaza ekiplerince Edirne, Iğdır ve İstanbul'da temmuzun ilk 9 gününde 9 ayrı operasyon gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, "Operasyonlarda 665 kilogram esrar, 344 kilogram metamfetamin, 80 kilogram khat ve 63 kilogram kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi." ifadesi kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Yüzyılın küresel felaketi" olarak nitelendirilen uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen bu operasyonların, Bakanlığın etkin ve kararlı çalışmaları neticesinde başarıyla sonuçlandığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"'Uyuşturucu ticaretiyle mücadele sıfır tolerans' ilkesiyle hareket eden Bakanlık ekipleri, toplum sağlığını ve genç nesilleri tehdit eden bu suç unsurlarına karşı mücadeleyi kesintisiz sürdürmektedir. Olaylara ilişkin soruşturmalar, Edirne, Iğdır ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde titizlikle devam etmektedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davası sürüyor
"Narkokapan-Bursa" operasyonunda 304 şüpheli yakalandı
Gümrük Muhafaza ekipleri üç ilde 1,2 ton uyuşturucu ele geçirdi
Şile Belediyesine yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı
TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Edirne'de gençlere seslendi

Benzer haberler

Tavuk yumurtalarının ihracatı kayda bağlandı

Tavuk yumurtalarının ihracatı kayda bağlandı

Gümrük Muhafaza ekipleri üç ilde 1,2 ton uyuşturucu ele geçirdi

Tüketiciyi yanıltan tanıtımlar için yılın ilk 6 ayında 141 milyon lira ceza kesildi

İhracatçı firmaların taahhüt hesaplarını kapatmasına ilişkin esaslar düzenlendi

İhracatçı firmaların taahhüt hesaplarını kapatmasına ilişkin esaslar düzenlendi
Ticaret Bakanlığı "Dış Ticaret Beklenti Anketi"ni yayımladı

Ticaret Bakanlığı "Dış Ticaret Beklenti Anketi"ni yayımladı
Ticaret Bakanlığından haksız ticari uygulamada bulunan 4 süt şirketine 58,3 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığından haksız ticari uygulamada bulunan 4 süt şirketine 58,3 milyon lira ceza
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet