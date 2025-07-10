Gümrük Muhafaza ekipleri üç ilde 1,2 ton uyuşturucu ele geçirdi
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Edirne, Iğdır ve İstanbul'da temmuzun ilk 9 gününde gerçekleştirilen 9 ayrı operasyonda 1,2 ton uyuşturucuya el konuldu.
Ankara
Bakanlıktan, bu ay gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Gümrükler Muhafaza ekiplerince Edirne, Iğdır ve İstanbul'da temmuzun ilk 9 gününde 9 ayrı operasyon gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, "Operasyonlarda 665 kilogram esrar, 344 kilogram metamfetamin, 80 kilogram khat ve 63 kilogram kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi." ifadesi kullanıldı.
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"Yüzyılın küresel felaketi" olarak nitelendirilen uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen bu operasyonların, Bakanlığın etkin ve kararlı çalışmaları neticesinde başarıyla sonuçlandığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"'Uyuşturucu ticaretiyle mücadele sıfır tolerans' ilkesiyle hareket eden Bakanlık ekipleri, toplum sağlığını ve genç nesilleri tehdit eden bu suç unsurlarına karşı mücadeleyi kesintisiz sürdürmektedir. Olaylara ilişkin soruşturmalar, Edirne, Iğdır ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde titizlikle devam etmektedir."
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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Edirne, Iğdır ve İstanbul illerinde Temmuz ayının ilk dokuz gününde gerçekleştirilen dokuz ayrı operasyonda toplamda 1 milyar 644 milyon Türk Lirası değerinde uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) July 10, 2025
Olaylara ilişkin soruşturmalar,… pic.twitter.com/POd3Cx8hPS