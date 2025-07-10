Dolar
40.07
Euro
47.15
Altın
3,328.79
ETH/USDT
2,796.50
BTC/USDT
111,161.00
BIST 100
10,167.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Şile Belediyesine yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı

Şile Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Büşra Alakoyun  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
Şile Belediyesine yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı

İstanbul

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, Şile Belediyesine düzenledikleri operasyonda Belediye Başkanı Kabadayı'nın da arasında olduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davası sürüyor
"Narkokapan-Bursa" operasyonunda 304 şüpheli yakalandı
Gümrük Muhafaza ekipleri üç ilde 1,2 ton uyuşturucu ele geçirdi
Şile Belediyesine yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı
TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Edirne'de gençlere seslendi

Benzer haberler

"Narkokapan-Bursa" operasyonunda 304 şüpheli yakalandı

"Narkokapan-Bursa" operasyonunda 304 şüpheli yakalandı

Şile Belediyesine yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı

Adana'da 1690 litre etil alkol ele geçirildi

Kırklareli'nde 102 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli'nde 102 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda Belediye Başkanı Kara tutuklandı

Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda Belediye Başkanı Kara tutuklandı
İstanbul merkezli suç gelirlerinin aklandığı iddiasına yönelik soruşturmada 85 zanlıya gözaltı kararı

İstanbul merkezli suç gelirlerinin aklandığı iddiasına yönelik soruşturmada 85 zanlıya gözaltı kararı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet