Şile Belediyesine yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı
Şile Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatıldı.
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Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, Şile Belediyesine düzenledikleri operasyonda Belediye Başkanı Kabadayı'nın da arasında olduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.