Bursa için kuvvetli fırtına uyarısı
Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, yarın saat 12.00'den itibaren güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli fırtına (60-90 kilometre/saat) beklendiği bildirildi.
Bursa
Bursa için kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, yarın 12.00'den itibaren kentte güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli fırtına (60-90 kilometre/saat) beklendiği bildirildi.
Açıklamada, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.