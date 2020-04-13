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Bolu'daki yaylalarda 'renk cümbüşü' yaşanıyor

Bolu'daki yaylalarda papatya ve çiğdemlerin açması güzel görüntüler oluşturdu.

Mehmet Emin Gürbüz   | 13.04.2020
Bolu'daki yaylalarda 'renk cümbüşü' yaşanıyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz /AA

Bolu

Bolu kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki, Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nin yakınlarında yer alan Sarıalan Yaylası'nda karın erimesiyle baharın müjdecisi çiçekler açmaya başladı. 

Papatyalar ve sarı renkli çiğdemler, yaylalara ayrı bir güzellik kattı.

Sarıalan Yaylası'nda sessizlik hakim

Öte yandan her yıl nisan ayında tatilcilerin uğrak mekanı Sarıalan Yaylası'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle sessizlik hakim.

Kış mevsimi süresince kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği Kartalkaya Kayak Merkezi'nde ise karlar erimeye devam ediyor.

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