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Bolu'da karantinada olması gereken 3 kişi otomobille gezerken yakalandı

Yurtta karantinaya alınan 3 kişiye 9 bin lira ceza kesildi.

Mehmet Emin Gürbüz   | 22.09.2020
Bolu'da karantinada olması gereken 3 kişi otomobille gezerken yakalandı Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Bolu'da karantinayı ihlal ederek otomobille gezerken polis uygulamasında yakalanan 3 kişi yurda yerleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Tabaklar Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulama kapsamında durdurulan araçlarda, sürücüler ile yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapıldı.

Sorgulama kapsamında, bir otomobildeki 3 kişinin Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinada olması gerektiği belirlendi.

Karantina kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle TCK'nin ilgili maddesi gereği hakkında yasal işlem yapılan ve 3'er bin lira ceza kesilen Z.G. (27), E.Y. (26) ve Y.Ç. (25), Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yerleşkesi'nde bulunan Seyyide Nefise Yurdu'nda karantinaya alındı.

Kentte, karantina kuralını ihlal ederek yurda yerleştirilenlerin sayısı 14'e yükseldi.

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