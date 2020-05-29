Bolu Dağı'ndan gemi geçti

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Bolu Dağı'ndan yük nakliye gemisi geçti

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu kesiminden yük nakliye gemisi geçiş yaptı.

Ömer Ürer   | 29.05.2020
Bolu Dağı'ndan yük nakliye gemisi geçti Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

İstanbul'dan tıra yüklenen gemi, D-100 kara yolunu takiben Bolu Dağı geçişine ulaştı.

6 metre genişliğinde 20 metre uzunluğundaki tır, polis ekiplerinin eskortluğunda yolun Ankara şeridi tamamen kapatılarak, ilerledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ait olan nakliye ve yük gemisinin, Karayolları Samsun Bölge Müdürlüğüne tahsis edildiği, burada baraj yapımında yük taşımak için kullanılacağı öğrenildi.


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