Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Soylu, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturmada 4 kişinin gözaltına alındığını belirtti.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı." ifadesini kullandı.
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Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) January 29, 2021