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Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Soylu, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturmada 4 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Muhammed Boztepe   | 30.01.2021
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı." ifadesini kullandı.

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