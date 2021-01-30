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Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturmada 2 kişi tutuklandı

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Murat Kaya   | 30.01.2021
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturmada 2 kişi tutuklandı

İstanbul

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" suçundan resen başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan D.D, S.N.B, H.K. ve S.C.U.'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma savcılığınca ifadesi alınan şüphelilerden 2'si "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan tutuklanmaları, 2'si de "konutunu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden 2'sinin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan tutuklanmasına, 2'sinin ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Öte yandan olaya ilişkin 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

Örgütsel dokümanla ilgili ayrı bir soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, ayrıca "LGBTİ+" isimli çalışma kulübünün odasında arama kararına istinaden yapılan aramada PKK terör örgütüne ait örgütsel doküman ele geçirilmesi üzerine resen bir soruşturma daha başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, her iki soruşturmanın da titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

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