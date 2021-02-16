Euro
8.48
Dolar
7.00
BIST 100
1,529.90
Altın
1,790.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
D- 650 karayolunun Sakarya kesiminde iki tırın çarpışması sonucu yol ulaşıma kapandı
logo
Türkiye

Bodrum'da kuvvetli fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi

Feribot seferlerinin de iptal edildiği Bodrum'daki balıkçılar, teknelerinin zarar görmemesi için önlem aldı.

Ali Ballı,Durmuş Genç   | 16.02.2021
Bodrum'da kuvvetli fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi

Muğla

Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan, kuzey ve kuzeydoğudan saatteki hızı 80 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.

Feribot seferlerinin iptal edildiği ilçenin Torba, Göltürkbükü, Gündoğan, Yalıkavak ve Gümüşlük mahallelerinde denize açılamayan balıkçılar, kıyıdaki teknelerinin zarar görmemesi için tedbir aldı. Amatör balıkçılara ait bazı teknelerin ise su aldığı görüldü.

İlçede rüzgarın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yüksek kesimlerde kar etkili oluyor

Bu arada, kentin yüksek kesimlerine kar yağdı.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı mevkisinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Kırsal kesimde bulunan çok sayıda mahallenin de yolları karla kaplandı.

Bölgede, yol açma ve tuzlama çalışması yapılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nemli maske koruyuculuğunu kaybediyor
Hollanda'da mahkeme sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına karar verdi
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Kovid-19 vakalarının 5 haftadır düşüş eğiliminde olduğunu belirtti
'Ölümün çizgisinden döndüm'
Oxford-AstraZeneca aşısı 6-17 yaş grubundaki çocuklarda test edilecek

Benzer haberler

Bodrum'da kuvvetli fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi

Bodrum'da kuvvetli fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi

Akdeniz'de bugün ve yarın kuvvetli fırtına bekleniyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde bugün yoğun kar yağışı ve fırtına bekleniyor

Fethiyeli karı koca aynı durakta farklı taksilerde şoförlük yapıyor

Fethiyeli karı koca aynı durakta farklı taksilerde şoförlük yapıyor
Gayrimenkul başına en yüksek ücret 2020'de İstanbul ve Muğla'da ödendi

Gayrimenkul başına en yüksek ücret 2020'de İstanbul ve Muğla'da ödendi
İzmir için fırtına ve kar uyarısı

İzmir için fırtına ve kar uyarısı