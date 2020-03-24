Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi Havva Yıldırım hayatını kaybetti
Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi Havva Yıldırım 88 yaşında vefat etti.
İstanbul
Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın vefat eden annesi Havva Yıldırım'ın (88) cenazesi, bugün kılınacak cenaze namazının ardından Çengelköy'deki aile kabristanına defnedilecek.
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