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Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi Havva Yıldırım hayatını kaybetti

Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi Havva Yıldırım 88 yaşında vefat etti.

Andaç Hongur   | 24.03.2020
Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi Havva Yıldırım hayatını kaybetti

İstanbul

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın vefat eden annesi Havva Yıldırım'ın (88) cenazesi, bugün kılınacak cenaze namazının ardından Çengelköy'deki aile kabristanına defnedilecek.



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