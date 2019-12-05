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Beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı büyülüyor

Doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, yaklaşık 10 santimetreyi bulan beyaz örtüsüyle büyülüyor.

Mehmet Emin Gürbüz   | 05.12.2019
Beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı büyülüyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz / AA

Bolu

Bolu'ya yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkında kar yağışıyla birlikte hayranlık uyandıran manzaralar oluştu. 

Tabiat parkı içerisinde bulunan göldeki yansımalar ortaya muhteşem görüntüler çıkardı.

Günübirlik tatil için Gölcük Tabiat Parkı'nı tercih edenler, göl çevresinde yürüyüş yaparak ve iskelede hatıra fotoğrafı çektirerek tatillerini ölümsüzleştirdi.

İzmit'ten gelen Emir Çelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizim memleketimizde de kar var ama burasının eşsiz güzelliği var. Gerçekten kışın verdiği güzellik bu. Her yer bembeyaz. Farklılık güzel şey. Kış geç geldi ama iyi oldu. Burayı çok beğendik." dedi.

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