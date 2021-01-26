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Beyaz örtüyle kaplanan eşsiz güzellikteki Domaniç Dağları fotoğrafçıların favori mekanı oldu

Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklarda yükselen, oksijen zengini Domaniç Dağları, kar örtüsü ile görsel şölen sunduğu fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor.

Serdar Yiğit   | 26.01.2021
Beyaz örtüyle kaplanan eşsiz güzellikteki Domaniç Dağları fotoğrafçıların favori mekanı oldu Fotoğraf: Serdar Yiğit/AA

Kütahya

Profesyonel ve amatör fotoğrafçılar, beyaz örtüyle kaplanan Domaniç dağlarını doğal stüdyo gibi kullanıyor.

Özel günlerinde fotoğraf çektirmek için gelenler, manzaraya hayran kalıyor.

Topuk Yayla Tabiat Parkında fotoğraf çekimi yapan düğün fotoğrafçısı Kerem Demir, çevre il ve ilçelerde yeni evlenen birçok çiftin fotoğraf çekimi için Domaniç Dağlarını tercih etiğini söyledi.

Ormanın fotoğrafçılar için doğal bir stüdyo olduğunu dile getiren Demir, "Yakın illerdeki tüm çiftler burayı severek tercih ediyor. Çünkü son dönemlerde Domaniç Dağları çok öne çıkıyor. Belediye ve kaymakamlık tarafından yeni alanlar da oluşturuluyor. Birçok turistik bölgeden hiç bir farkı yok. Kesinlikle herkese burayı öneririm." ifadelerini kullandı.

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